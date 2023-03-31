Россия заявила, что не является врагом Запада
Россия не считает, что является врагом Запада, страна также не имеет к нему враждебных намерений. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ.
Так, в документе также сообщается, что Россия рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации. Кроме того, РФ рассчитывает, что Запад примет многополярные реалии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в новой Концепции внешней политики РФ заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией. По его словам, в области внешней политики вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, причиной корректировки ключевых стратегических документов стали «кардинальные изменения в международной жизни». На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ он указал, что речь идет в том числе о концепции внешней политики России, в которой «обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru