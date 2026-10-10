В Подмосковье на Дмитровском шоссе произошло три ДТП с участием семи авто
Три ДТП произошло на Дмитровском шоссе в Мытищах, в результате одной из аварий погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Московской области.
Так, на 40-м км трассы А-4 «Дмитровское шоссе» по направлению в область столкнулись два грузовых автомобиля. Машины двигались в попутном направлении. При аварии один человек погиб на месте.
«Также на данном участке автомагистрали произошли еще две аварии с участием двух и трех легковых автомобилей», - подчеркнули в МВД.
Обращений за помощью медиков после ЧП не поступало.
Ранее в Москве автомобиль BMW вылетел на тротуар и протаранил остановку, никто не пострадал.
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