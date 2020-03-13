Росреестр скрыл информацию о недвижимости Терешковой
Росреестр засекретил информацию о квартире в центре Москвы депутата Госдумы от партии «Единая Россия», первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом стало известно изданию «Собеседник.ru».
По его данным, у парламентария в совместной собственности имеется квартира в жилом доме в Гранатном переулке, построенном в 1970-х для партийной элиты. Ее общая площадь составляет более 170 квадратных метров. Но в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН) нет данных о владельцах объекта.
В декларации о доходах за 2018 год Терешкова указала, что она является собственником еще одной квартиры площадью около 90 квадратных метров, а также пользуется на безвозмездной основе квартирой метражом 107,5 квадратного метра. Терешковой принадлежит жилой дом площадью 693 квадратных метра и земельный участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров.
Стоимость квартиры в Гранатном переулке «Собеседник.ru» оценивает в 200 миллионов рублей.
Валентина Терешкова стала одним из самых упоминаемых персонажей на этой неделе после того, как предложила поправку в Конституцию об отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.
Накануне она заявила, что ее попросили об этом «простые люди».
В среду, 11 марта, Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день ее одобрил Совет Федерации. После этого закон передан на рассмотрение регионам. Чтобы считаться одобренным, его должны поддержать две трети региональных парламентов. Затем закон будет отправлен для согласования в Конституционный суд РФ, а 22 апреля состоится общероссийское голосование.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг рассказал, почему президент РФ Владимир Путин согласился с поправкой Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. По его мнению, Россия находится в нестабильной ситуации из-за происходящего в мире. Ряд стран в непростые годы также принимал решение о возможности президента «оставаться и дальше на своем пути».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой с пост генпрокурора
- Путин заявил, что его «коробит» от больших зарплат топ-менеджеров госкомпаний
- В Казахстане отменена конференция ВТО из-за коронавируса
- Глава МВД Австралии заболел коронавирусом
- Росреестр скрыл информацию о недвижимости Терешковой