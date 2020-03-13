Росреестр скрыл информацию о недвижимости Терешковой

В декларации о доходах за 2018 год Терешкова указала, что она является собственником еще одной квартиры площадью около 90 квадратных метров, а также пользуется на безвозмездной основе квартирой метражом 107,5 квадратного метра. Терешковой принадлежит жилой дом площадью 693 квадратных метра и земельный участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Стоимость квартиры в Гранатном переулке «Собеседник.ru» оценивает в 200 миллионов рублей.

Валентина Терешкова стала одним из самых упоминаемых персонажей на этой неделе после того, как предложила поправку в Конституцию об отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

Накануне она заявила, что ее попросили об этом «простые люди».

В среду, 11 марта, Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном чтении вместе с инициативой Терешковой. В этот же день ее одобрил Совет Федерации. После этого закон передан на рассмотрение регионам. Чтобы считаться одобренным, его должны поддержать две трети региональных парламентов. Затем закон будет отправлен для согласования в Конституционный суд РФ, а 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг рассказал, почему президент РФ Владимир Путин согласился с поправкой Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. По его мнению, Россия находится в нестабильной ситуации из-за происходящего в мире. Ряд стран в непростые годы также принимал решение о возможности президента «оставаться и дальше на своем пути».

