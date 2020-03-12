Ткаченко посвятил стихи коронавирусу и оправдал Терешкову

Владимир Ткаченко: «Такого ажиотажа давно не было. Дай бог, чтобы быстрее изобрели вакцину от коронавируса, тогда и парад Победы состоится в Казахстане, который сейчас отменили, и Том Хэнкс выздоровеет. А пока все отменяют, отменяют концерты, отменяют встречи. Где-то две недели назад, когда эпидемия еще не приняла такой размах, я написал шуточное стихотворения, вот несколько его строк:

Я, быть может, вас не успокою,

Профилактика – дело такое.

Да и как же нам перешагнуть

И воздушный и капельный путь?

Только спеть, робко выйдя на клирос:

Отлепись от нас, коронавирус!», – делится музыкант со слушателями НСН.

