Ткаченко посвятил стихи коронавирусу и оправдал Терешкову
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Терешкова обвинила ее критиков в нелюбви к стране
Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию в нелюбви к России. Ранее депутат Госдумы предложила отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.
Владимир Ткаченко: «Тут нет ничего удивительного. Валентина Терешкова – человек системы, а система выбирает самых известных, самых сильных и самых особенных. Обвинять ее не в чем. Но то, что она обвиняет критиков ее поправки в нелюбви к России, это достаточно странно. Мне кажется, что все мы Россию любим примерно одинаково», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН Владимир Ткаченко.
Массовые мероприятия продолжают отменять из-за коронавируса
Из-за коронавируса Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Испанией, Германией и Италией. Тем временем, голливудский актер Том Хэнкс и его супруга заразились новой инфекцией. А власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел. Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения.
Владимир Ткаченко: «Такого ажиотажа давно не было. Дай бог, чтобы быстрее изобрели вакцину от коронавируса, тогда и парад Победы состоится в Казахстане, который сейчас отменили, и Том Хэнкс выздоровеет. А пока все отменяют, отменяют концерты, отменяют встречи. Где-то две недели назад, когда эпидемия еще не приняла такой размах, я написал шуточное стихотворения, вот несколько его строк:
Я, быть может, вас не успокою,
Профилактика – дело такое.
Да и как же нам перешагнуть
И воздушный и капельный путь?
Только спеть, робко выйдя на клирос:
Отлепись от нас, коронавирус!», – делится музыкант со слушателями НСН.
В Госдуме предложили штрафовать за покупку алкоголя подросткам
В Госдуме предложили ввести административное наказание за покупку алкоголя для подростков. Депутат Виталий Милонов пояснил, что идея связана с частотой ситуаций, когда подростки просят взрослых купить им спиртное или сигареты.
Владимир Ткаченко: «Ни разу не говорил за свою жизнь «браво» Виталию Милонову, а сейчас поддержку полностью этого удивительного человека. Мне кажется, что совершенно правильное решение», – отмечает он для НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Ткаченко: «Я хотел бы рассказать о своем дедушке, звали его Степан Петрович Ткаченко. Он прошел всю войну, был водителем на грузовой машине. Дошел до Берлина, вернулся живым, здоровым без единого ранения. Радовал нас своим присутствием вплоть до середины 80-х годов. До сих пор у нас дома лежат его медали», – рассказывает Владимир Ткаченко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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