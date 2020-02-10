Роспуск Госдумы после отказа утвердить премьера сделают необязательным

Сейчас в Основном законе страны закреплено правило, согласно которому президент распускает Госдуму и сам назначает премьер-министра, если депутаты три раза подряд отказываются утвердить кандидатуру главы правительства.

По словам Крашенинникова, в новой редакции может быть прописано, что президент «вправе» распустить Госдуму, но не обязан.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 14 февраля.

