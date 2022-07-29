Телеграм: Уход с МКС и приключения газовой турбины
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
ФСБ и её самолеты
В понедельник ФСБ сообщила, что сорвала спецоперацию по угону российских военных самолетов, которую пыталось осуществить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО. Киев пообещал российским летчикам до 2 млн долларов и гражданство в странах Евросоюза им и их семьям. В действительности ГУР планировало взять в заложники семью пилота, угнавшего самолет на Украину, а штурмана собиралась ликвидировать. В операции, по данным ФСБ, участвовал расследователь издания Bellingcat, признанного иноагентом и нежелательной организацией, Христо Грозев. Грозев подтвердил эту информацию, правда, заявил, что участвовал в ней только как журналист-документалист.
«Вечерний Омаров» пишет о разнице между русскими и украинцами:
«Эпизод с попыткой спереть наши самолеты очень точно подсветил одну из самих основ текущего конфликта. Суть претензий русского человека к украинцу (не к зигующему, а к рядовому обывателю, неотличимому от такового в России) сводится к утверждению: "Как же дешево тебя купили". Этой смесью презрения с искренним сочувствием пропитана вся СВО. Родной и близкий человек внезапно попал в услужение к мошенникам и сектантам, за сладкие обещания уже спустил большую часть своего добра и вот-вот отдаст оставшееся. Уговоры и увещевания не помогают, и чтобы спасти хоть что-то, родственникам приходится перейти к оплеухам. Думаю, украинское командование, когда затевало этот "угон за миллион", считало, что это все еще наша общая слабость – соблазн спустить самое дорогое за сиюминутную выгоду. Ставка была как раз на эту общность взглядов: "Ну, наши селюки бы точно продали – значит, и русские продадут". Не вышло. Разница в том, что мы так и не переступили черту. Не по отдельности, а вместе, как народ. Нас так и не смогли купить. Во всяком случае, нынешнее поколение».
«Всевидящее око» отмечает, что украинцы живут в придуманной ими реальности:
«В истории с украинской попыткой подбить наших летчиков на угон самолета решительно непонятно, что смешнее всего. То ли план по отравлению штурмана самолета клофелином. То ли участие Христо Грозева. То ли его публичные признания. То ли предложение летчикам паспортов ЕС в комплекте с деньгами. Скорее, все в целом: СБУ, да и европейские спецслужбы попытались действовать в реальности украинской пропаганды, где русские солдаты крадут асфальт, и все граждане России люто завидуют украинскому безвизу. А еще Беллингкет – серьезные люди, независимые расследователи. Но что-то пошло не так…»
«Телестрим Z» поздравляет сотрудников отечественных спецслужб:
«В процессе хорошо подготовленной "игры" наши контрразведчики смогли убедить украинских сотрудников ГУР МОУ, что "завербованный" российский пилот готов к угону самолета, но для успешного выполнения "рывка" необходимы технические данные по аэродромам приема и информация по зонам противовоздушной обороны ВСУ, чтобы спланировать безопасный маршрут угона. Когда-нибудь мы узнаем подробности этой уникальной операции, а пока хочется поздравить наших сотрудников органов контрразведки с успехом в противостоянии с сильным соперником, за которым стоят все спецслужбы Запада».
«Дорогая Хурма» злорадствует:
«Сотрудникам ФСБ удалось продать ВСУ несколько крылатых ракет вместо боевого самолета. Экспресс-доставка своим ходом за счет продавца. Нет, ну а что? Перенимают опыт врага».
«АДЕКВАТ Z» пишет о непрофессионализме западных кураторов ГУР:
«Внимательно почитал опубликованные в изобилии переписки укровербовщиков с нашим летчиком. Думаю, этим перепискам найдется почетное место в учебном процессе наших, так сказать, профильных курсантов. Перешерстить все сколько-то десятков экранов. Найти в репликах противника все места, являющиеся калькой с английского. Обосновать, почему концентрация таких мест тем выше, чем более конкретные детали плана обсуждаются. Хозяева укров, судя по всему, верили не менее свято, чем они сами, что нашего офицера только пальцем помани. Кажется, это называется иллюзией цивилизационного превосходства».
Россия и её МКС
Во вторник глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия завершит участие в программе Международной космической станции (МКС) в 2024 году и приступит к строительству собственной орбитальной станции. На следующий день Reuters со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс написал, что якобы российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили американским коллегам, что Москва рассчитывает остаться на МКС по крайней мере до тех пор, пока в 2028 году не будет построена собственная станция.
«Угол атаки» отмечает, что США будет сложно эксплуатировать МКС без России:
«Напомним, что отказ от МСК планировался давно: мы писали об этом еще в апреле прошлого года. Правда конкретной замены станции с того момента так и не нашли – есть лишь несколько потенциальных претендентов. Кстати, США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года. Как – загадка. Ведь управление двигателями станции осуществляется из королевского ЦУПа, так что затопление станции после выхода России из проекта – один из самых реалистичных сценариев».
«Набережная, д.2» пишет, что все дело в сроках:
«Решение вполне логичное и давно ожидавшееся, поскольку орбитальная станция может решать не только задачи в сфере фундаментальной науки, но выполнять коммерческие исследования и разработки в интересах российских компаний, а также оборонно-промышленного комплекса. Пока главный вопрос – какими будут сроки создания и выведения на орбиту сегментов станции, а также какой объем средств будет заложен на эти цели в проекте федерального бюджета. С учетом международной обстановки и проведением СВО на Украине эти данные наверняка будут засекречены. Так что судить о том, насколько по плану идет формирование на орбите российский космической станции, мы сможем только на основе публичных заявлений руководства Роскосмоса».
«Мейстер» размышляет о приоритетах Роскосмоса:
«Во-первых, понятно, что ключевыми приоритетами деятельности Роскосмоса в текущих условиях могут быть только военные программы. Поддержание группировки ГЛОНАСС, разведывательных спутников, спутников связи и прочих элементов орбитального созвездия, работающих на оборону, становится главной задачей наряду с производством межконтинентальных ракет. Во-вторых, пилотируемую космонавтику необходимо сохранять – просто потому, что противостояния приходят и уходят, а осваивать космос человеку нужно. Но ключевым направлением должно стать развитие по пути, который в итоге сможет привести человека обратно на Луну и на Марс. И здесь без международного сотрудничества не обойтись, особенно учитывая, что интерес к такому сотрудничеству с Россией испытывают множество стран помимо Запада. Будет ли новая орбитальная станция? Да, как промежуточный этап она потребуется. Но проектироваться она должна так, чтобы ее создание было возможно без иностранного участия – а вот последующее расширение вполне допускает совместные модули, оборудование и экспедиции. Проекты национальной станции обсуждаются уже несколько лет, посмотрим, что выберет Борисов в качестве перспективы».
«Главный политический» комментирует реакцию американцев:
«В NASA несколько неожиданно выразили желание продолжать работать с Россией по МКС до 2030 года. Во всяком случае, так высказался глава NASA Билл Нельсон в интервью, данном СМИ. По его словам, он рассчитывает на продолжение совместной эксплуатации Международной космической станции. <…> Нельсон также отметил, что конфликт на Украине не оказал существенного влияния на совместную российско-американскую работу в космосе. При этом он прокомментировал недавние высказывания, относящиеся к такому сотрудничеству. По его словам, "были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина". Также глава NASA заявил, что американский астронавт сейчас готовится к полету на МКС на борту российского "Союза", а российский космонавт – проходит подготовку в Хьюстоне».
«Доктор Z прописал» считает, что сотрудничество с США вряд ли возможно в нынешней ситуации:
«Собственно, о том, что Россия рассматривает вариант с прекращением работы на МКС, было известно и ранее. Надо полагать, процесс займет какое-то время. Юрий Борисов подчеркнул, что все свои обязательства российская сторона выполнит. А вот в НАСА ранее говорили, что рассчитывают на сотрудничество до 2030 года. Но очевидно, что эти расчеты едва ли оправданы. По крайней мере, если говорить об этом, исходя из нынешних реалий».
«Северный поток» и его турбины
В понедельник «Газпром» подтвердил передачу компанией Siemens документов от канадских властей, касающихся турбины для газопровода «Северный поток», которая была отправлена на техобслуживание в Канаду и не смогла вернуться из-за санкций. Однако в «Газпроме» отметили, что полученные документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Доставка турбины из Германии, где она сейчас находится, в Россию оказалась под вопросом, так как требуемая Москвой юридическая и техническая документация предоставлена не была.
Также в понедельник «Газпром» объявил об остановке еще одной из турбин Siemens со среды в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В этой связи поставки по «Северному потоку» не будут превышать 33 млн кубов в сутки, тогда как максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
«Мюсли вслух» комментируют реакцию Евросоюза:
«Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Россия использует газ как оружие: "Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии – упреждающего сокращения нашего потребления газа". Примечательный пример перекладывания вины с больной головы на здоровую: не будь европейских санкций против РФ, не было бы и сокращения поставок. <…> Рассуждения Симсон о прекращении поставок "в любой момент" свидетельствует, что еврокомиссар судит о русских по себе. Ей в голову не приходит, что русские выполняют свои обязательства не из страха перед Европой, а из самоуважения. "Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", – пишет Д.А.Медведев. Справедливо».
«Energy Today» наблюдает за подготовкой Европы к зиме:
«Страны ЕС согласовали скорректированный план по экономии газа. Пишут, решение показывает, что Европа остается единой перед лицом проблемы. Да, но нет. Решение с условиями показывает только некое политическое единение, а экономика идет врозь. Для 12 государств ЕС будет сделано исключение из общего правила. По сути, под сокращение попадут наиболее зависимые от российского газа страны, те, у кого нет или недостаточно мощностей хранения и т.д., а те, кто сможет накопить на зиму до августа или не имеет связей с европейской газотранспортной системой, будут решать сами. Страны также смогут выводить из-под ограничения энергоемкие отрасли. Ладно, в любом случае, есть сомнения как в реализуемости планов, так и в том, что 15% сокращения будет достаточно, чтобы пережить зиму. Такую позицию высказал министр окружающей среды Ирландии Имон Райан».
Депутат Госдумы Владимир Гутенёв предрекает Евросоюзу масштабный экономический кризис:
«Рост недовольства и протестных радикальных настроений среди населения создаст ряд неудобств европейским политикам (которые, будучи абсолютно марионеточными, продолжат пилить себе ногу, выполняя указы США), но эффект домино мы увидим с приходом холодов. Вопрос по благополучию ЕС встанет более жестко: либо работа промышленности, либо тепло в домах. В первую очередь "сокращение поставок" отразится на экономическом центре старой Европы, где российский газ используется в производствах. Будет полностью парализована химическая отрасль, предприятия сельского хозяйства и по изготовлению азотных удобрений. Это приведет к остановке производств, росту безработицы, нарушению глобальных цепочек поставок, а также к утрате Европой внешних партнеров (доверие которых вернуть будет непросто)».
«Банкста» пишет, что в Германии тоже понимают, что власти ЕС вредят собственным гражданам:
«Семь мэров городов на немецком острове Рюген направили министру экономики ФРГ Роберту Хабеку и премьеру Мануэле Швезиг письмо, в котором призвали изменить политику государства в области энергетики, в том числе запустить российский газопровод "Северный поток-2" для обеспечения энергетической безопасности. Авторы документа считают, что в связи с отказом от российского газа в Германии растут цены, что может привести к социальному дисбалансу и недовольству, которые могут неконтролируемо расти. Бургомистры продолжают полагаться на поставки газа по трубопроводу "Северный поток", а запуск "Северного потока-2" считают необходимой мерой в качестве "дополнительной поставки газа". И то, и другое важно для энергетической безопасности "на постоянной основе". Документ подписали, в частности, главы популярных курортов острова – городов Бергена, Бинца и Засница. Мэр последнего Франк Крахт заявил, что курорты не хотят вводить дополнительные ограничения, в частности по горячему водоснабжению».
На этой неделе стало известно о прибытии в Москву бывшего канцлера Германии и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера. По его словам, он проводит в Москве отпуск, а по словам его супруги – прибыл с целью провести переговоры по энергетической политике.
«Газ-Батюшка» интересуется, с кем договаривается Шредер:
«Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры. Риски, что Германия останется без газа – высоки. Федеральное сетевое агентство сообщило, что заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача. Скорее всего, старого доброго "друга России" власти Германии неофициально командировали договариваться и, возможно, отыгрывать ситуацию назад. Вопрос – какие возможности есть у экс-канцлера».
Лавров и его Африка
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров начал пятидневную поездку по Африке, в ходе которой посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Центральной темой переговоров стала ситуация на мировом продовольственном рынке, также обсуждали двусторонние энергетические и торговые проекты.
«Африканистика» подводит итоги переговоров:
«Лозунг "Африканским проблемам – африканские решения" и темы региональных экономических проектов, озвученные Лавровым, все еще находят гораздо больший отклик у стран Африки, чем далекие геополитические разборки гегемонов и санкции, не влекущие для Африки никаких позитивных последствий. <…> Судя по нереальному возбуждению иностранной прессы, пытавшейся убедить всех, что Россия – изгой, как минимум пиар-задачи от поездки выполнены на 100%. Справедливости ради, FT написали, что как раз наоборот – визит говорит о том, что политика изоляции России провалилась».
Вслед за Лавровым в Африку отправился президент Франции Эммануэль Макрон, который выразил обеспокоенность присутствием России в ряде африканских стран и заявил, что Москва занимается «пособничеством ослабевшим политическим властям».
«Я/МЫ ОМОН» комментирует заявления Макрона:
«Мир настолько очистился, что французы, множество лет колонизировавшие страны Африки, сетуют на то, что бывшие рабы их не поддерживают. В частности, Макрон обиженно топнул ножкой в сторону африканских стран, назвав их "лицемерами" за то, что они поддержали Россию в ситуации с СВО и теперь оказывают на Европу "политическое давление"».
Писатель Герман Садулаев предлагает не ограничиваться Африкой:
«Россия наращивает присутствие в Африке. А Запад верещит: так нельзя! Макрон едет по следам Лаврова, уговаривает африканцев не дружить с русскими. А мне хочется спросить: почему нельзя-то? Это же многовекторность! Африка не перестает дружить с Европой и Америкой, просто хочет дружить еще и с Россией и Китаем. Многовекторность! Вы же сами учили! Или когда вы лезете в наш Казахстан – это хорошая многовекторность, а когда мы заходим в "вашу" Африку – это другое? Вам Путин сказал: не трогайте нашу Украину. Вы не слушали. Ждите теперь русских в Африке и Латинской Америке. Как там, кстати, Мексика? Достаточно ли демократичный в ней режим? Не нарушают ли права человека? Не угнетают ли женщин? Мне вот кажется, что нужно срочно поддержать Сапатистскую армию национального освобождения. Дадим им оружие, печенье, деньги, и они сметут антинародное проамериканское правительство в Мехико. Слава Субкоманданте Маркосу! Мексика будет свободной!»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что менее популярен в западной прессе, чем Лавров. В интервью одной из радиостанций он посетовал, что западные СМИ растиражировали заявления Лаврова о том, что причиной экономических сложностей стали антироссийские санкции, а утверждения Борреля об обратном «никто не подхватывает».
Депутат Госдумы Александр Коган объясняет Боррелю, что с ним не так:
«А чему вы удивляетесь, месье Боррель? Мировому сообществу уже настолько надоели ваши бредовые песни и потоки вранья, что даже ваши же морально гибкие и лояльные журналисты нет-нет, да и пытаются доискаться правды. Повторю то же, что когда-то сказал в студии Первого канала – правда на нашей стороне. Нужно стиснуть зубы, не реагировать на фейки и говорить правду, придерживаться ее. И когда люди со всего мира пресытятся информационными помоями, которыми их кормит Запад, они услышат наш голос. И мы победим».
«338» пишет о своевременности африканской поездки Лаврова:
«Накануне африканского турне министра Лаврова издание Foreign Policy выдало фантазию на тему "Украина оттягивает российскую оборонку, срывая африканские контракты, что открывает двери для западного ВПК". Фантазия в чистом виде. Особенно если иметь хотя бы общее представление о том, как загружаются производства, как формируются заказы, и что ГОЗ и экспортный портфель не пересекаются до слова совсем. Но хотя бы еще одно откровение на тему того, к чему клонит Запад, и где для него приоритеты. Отсюда и обхаживания "гуманитарным сотрудничеством" Западной и Восточной Африки. Отсюда же и обещания Нигерии загрузить ее к 2025-му году заказами на нефть и СПГ для Европы. Здесь же и продолжающиеся попытки "перевернуть" ЮАР. Украина – только завеса. Громкая, яркая. Циничная и бессердечная. Затраты на Украину в десятки миллиардов могут окупиться триллионными приобретениями в Африке. Если грубо говорить, то идет война за прежние владения: Россия – за свои исконные земли, Запад – за приобретенные и выдаивавшиеся колонии. Только Запад из Африки на ножах никто не выносил, в отличие от событий, которые привели к 2014-му и далее. И Африка свой выбор сделала, и он неизменен – вектор антиколониализма. Не пошлый антиглобализм и "новый чудный мир", но право не существовать в навязанной парадигме с повешенным ярлыком "третий мир". Так что африканское турне министра Лаврова – оно очень вовремя и очень целесообразно. Работать с партнерами надо на равных, а не как "партнеры", удостаивая лидеров суверенных государств разве что аудиенцией у посла».
«Сохнут» и его ликвидация
Басманный суд Москвы 19 августа рассмотрит обращение московского управления Минюста о ликвидации представительства в России израильского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации в Израиль. Претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. В этой связи в четверг из Израиля прибыла правительственная делегация.
«Друид» пишет, что для сотрудников агентства претензии Минюста не стали сюрпризом:
«Знающие изнутри работу "Сохнут" заявляют, что у сотрудников было понимание, что в скором времени эта работа прекратится. При этом процессами репатриации для тех, кто хочет покинуть Россию, никто мешать не будет. Просто эти же форматы будут актуализированы без "Сохнута". Такова цена нелояльности нынешнего израильского руководства России. Впрочем, положение в конфигурации власти этой страны достаточно неустойчиво, и если к власти придут другие силы – все может поменяться. Но для этого должно пройти время».
«Неудаща» размышляет о том, почему именно сейчас возник конфликт вокруг «Сохнута»:
«В Израиле переходное правительство и скорые выборы. Прямо сейчас и.о. премьер-министра Яир Лапид – очень антироссийский и одновременно не самый популярный политик Израиля, но шансы отбросить приставку "и.о." у него есть. Может быть, просто наши хотят помочь Беньямину Нетаньяху вернуться в кресло премьера? Он не пророссийский, но вполне благожелательный к РФ политик. Возможно, его удачное вмешательство в искусственно созданный конфликт вокруг "Сохнута" упрочит его лидерство в гонке к премьерскому креслу».
«Темник» отмечает, что Нетаньяху намерен серьезно бороться за власть:
«Когда комментаторы пересчитывают западных лидеров, подавших в отставку из-за возросших внутренних сложностей вызванных введением антироссийских санкций, обычно забывают про Израиль. Между тем, недавние отставка Нафтали Беннета и самороспуск Кнессета напрямую увязаны с последствиями занятой позицией по СВО. Этот момент накануне недвусмысленно обозначил непотопляемый Беньямин Нетаньяху. В весьма резкой манере он обвинил в кризисе между Израилем и Россией нынешнего премьера Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца. Согласно его формулировке, то, что выстраивалось годами, рушится из-за "сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия". Биби призывает своих политических конкурентов пересмотреть позицию по отношению к России, потому что нынешний статус-кво грозит серьезным ущербом национальной безопасности. Разумеется, нынешние руководители не могут пойти путем, указанным Нетаньяху. Ганц уже ответил в своем Twitter, что с их политикой все окей. Правительство ведет себя "ответственно и решительно". Однако все отдают отчет, что искушенный Биби обращается не к чиновникам, а к электорату, которому такие слова близки. Выборы в Кнессет намечены на 1 ноября, и Нетаньяху всерьез планирует вернуть себе бразды правления государством».
«Парламент Z кнопкой» рассматривает возможное закрытие «Сохнута» в РФ в контексте спецоперации на Украине:
«Многие успели объявить нынешнюю ситуацию вокруг закрытия "Сохнута" новым железным занавесом. Это не так, ведь "Сохнут" – просто агентство-посредник между российскими евреями и израильскими организациями. Обратиться напрямую в консульство Израиля для репатриации по-прежнему возможно. Потенциальное закрытие "Сохнута" – это сигнал властям Израиля, что Москве не нравятся планы Тель-Авива по поставкам Украине военной помощи. Иными словами, это намек на резкое ухудшение отношений, если вооружение таки поступит ВСУ».
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