Телеграм: Уход с МКС и приключения газовой турбины

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В понедельник ФСБ сообщила, что сорвала спецоперацию по угону российских военных самолетов, которую пыталось осуществить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО. Киев пообещал российским летчикам до 2 млн долларов и гражданство в странах Евросоюза им и их семьям. В действительности ГУР планировало взять в заложники семью пилота, угнавшего самолет на Украину, а штурмана собиралась ликвидировать. В операции, по данным ФСБ, участвовал расследователь издания Bellingcat, признанного иноагентом и нежелательной организацией, Христо Грозев. Грозев подтвердил эту информацию, правда, заявил, что участвовал в ней только как журналист-документалист.

«Вечерний Омаров» пишет о разнице между русскими и украинцами:

«Эпизод с попыткой спереть наши самолеты очень точно подсветил одну из самих основ текущего конфликта. Суть претензий русского человека к украинцу (не к зигующему, а к рядовому обывателю, неотличимому от такового в России) сводится к утверждению: "Как же дешево тебя купили". Этой смесью презрения с искренним сочувствием пропитана вся СВО. Родной и близкий человек внезапно попал в услужение к мошенникам и сектантам, за сладкие обещания уже спустил большую часть своего добра и вот-вот отдаст оставшееся. Уговоры и увещевания не помогают, и чтобы спасти хоть что-то, родственникам приходится перейти к оплеухам. Думаю, украинское командование, когда затевало этот "угон за миллион", считало, что это все еще наша общая слабость – соблазн спустить самое дорогое за сиюминутную выгоду. Ставка была как раз на эту общность взглядов: "Ну, наши селюки бы точно продали – значит, и русские продадут". Не вышло. Разница в том, что мы так и не переступили черту. Не по отдельности, а вместе, как народ. Нас так и не смогли купить. Во всяком случае, нынешнее поколение».

«Всевидящее око» отмечает, что украинцы живут в придуманной ими реальности:

«В истории с украинской попыткой подбить наших летчиков на угон самолета решительно непонятно, что смешнее всего. То ли план по отравлению штурмана самолета клофелином. То ли участие Христо Грозева. То ли его публичные признания. То ли предложение летчикам паспортов ЕС в комплекте с деньгами. Скорее, все в целом: СБУ, да и европейские спецслужбы попытались действовать в реальности украинской пропаганды, где русские солдаты крадут асфальт, и все граждане России люто завидуют украинскому безвизу. А еще Беллингкет – серьезные люди, независимые расследователи. Но что-то пошло не так…»

«Телестрим Z» поздравляет сотрудников отечественных спецслужб:

«В процессе хорошо подготовленной "игры" наши контрразведчики смогли убедить украинских сотрудников ГУР МОУ, что "завербованный" российский пилот готов к угону самолета, но для успешного выполнения "рывка" необходимы технические данные по аэродромам приема и информация по зонам противовоздушной обороны ВСУ, чтобы спланировать безопасный маршрут угона. Когда-нибудь мы узнаем подробности этой уникальной операции, а пока хочется поздравить наших сотрудников органов контрразведки с успехом в противостоянии с сильным соперником, за которым стоят все спецслужбы Запада».

«Дорогая Хурма» злорадствует:

«Сотрудникам ФСБ удалось продать ВСУ несколько крылатых ракет вместо боевого самолета. Экспресс-доставка своим ходом за счет продавца. Нет, ну а что? Перенимают опыт врага».

«АДЕКВАТ Z» пишет о непрофессионализме западных кураторов ГУР:

«Внимательно почитал опубликованные в изобилии переписки укровербовщиков с нашим летчиком. Думаю, этим перепискам найдется почетное место в учебном процессе наших, так сказать, профильных курсантов. Перешерстить все сколько-то десятков экранов. Найти в репликах противника все места, являющиеся калькой с английского. Обосновать, почему концентрация таких мест тем выше, чем более конкретные детали плана обсуждаются. Хозяева укров, судя по всему, верили не менее свято, чем они сами, что нашего офицера только пальцем помани. Кажется, это называется иллюзией цивилизационного превосходства».

