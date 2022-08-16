Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала посольства РФ в Великобритании

Роскомнадзор потребовал от Google снять введенные ранее ограничения с YouTube-канала посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает ТАСС.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider*

Также в ведомстве потребовали восстановить доступ к удаленному контенту.

В Роскомнадзоре назвали эти ограничения недопустимыми и дискриминационными и потребовали объяснить их причину.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российское ПосольствоРоскомнадзор
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