Роскомнадзор не исключил блокировку других соцсетей

В Роскомнадзоре заявили, что могут замедлить работу не только Twitter, но и других соцсетей, таких как Facebook, YouTube и Instagram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

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По словам Субботина, у Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки соцсети. Он напомнил, что другие соцсети также неоднократно нарушали российское законодательство.

Субботин заявил, что в случае неисполнения предписаний российских властей может быть введено как замедление, так и полное ограничение доступа. С 2017 года Роскомнадзор отправил руководству Twitter около 28 тысяч требований удалить запрещенный контент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскомнадзорБлокировка СайтовСоцсетиTwitter
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