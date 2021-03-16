Роскомнадзор не исключил блокировку других соцсетей

По словам Субботина, у Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки соцсети. Он напомнил, что другие соцсети также неоднократно нарушали российское законодательство.

Субботин заявил, что в случае неисполнения предписаний российских властей может быть введено как замедление, так и полное ограничение доступа. С 2017 года Роскомнадзор отправил руководству Twitter около 28 тысяч требований удалить запрещенный контент.

