Росгвардия уволила сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве

Сенатор сообщил, что в отношении сотрудников, которые превысили свои полномочия, нарушали права и свободу граждан при разгоне митингов, были возбуждены уголовные дела, передает Ura.ru.

Бондарев, однако, отметил, что по больше части силовики действовали адекватно, соразмерно угрозам, которые исходили от протестующих.

Ранее в полиции объяснили поведение полицейского, который в ходе протестной акции 10 августа прошлого года в Москве, ударил девушку Дарью Сосновскую в живот. По словам адвоката, в полиции объяснили действия полицейского стремлением не допустить противоправных действий. Соответствующее письмо Сосновская получила от столичного МВД.

