Росгвардия уволила сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве
Некоторые из сотрудников Росгвардии были наказаны за жесткие действия в ходе несогласованных летних митингов в Москве. Часть представителей правоохранительных органов были уволены, отдельные понесли наказание дисциплинарного порядка. Об этом сообщил ТАСС глава Комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенатор сообщил, что в отношении сотрудников, которые превысили свои полномочия, нарушали права и свободу граждан при разгоне митингов, были возбуждены уголовные дела, передает Ura.ru.
Бондарев, однако, отметил, что по больше части силовики действовали адекватно, соразмерно угрозам, которые исходили от протестующих.
Ранее в полиции объяснили поведение полицейского, который в ходе протестной акции 10 августа прошлого года в Москве, ударил девушку Дарью Сосновскую в живот. По словам адвоката, в полиции объяснили действия полицейского стремлением не допустить противоправных действий. Соответствующее письмо Сосновская получила от столичного МВД.
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