В МВД объяснили удар полицейского девушке в живот

В полиции объяснили поведение полицейского, который в ходе протестной акции 10 августа прошлого года, ударил девушку Дарью Сосновскую в живот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей Татьяну Молоканову.

По словам Молокановой, в полиции объяснили действия полицейского стремлением не допустить противоправных действий. Соответствующее письмо Сосновская получила от столичного МВД, отмечает Ura.ru.