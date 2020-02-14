В МВД объяснили удар полицейского девушке в живот
В полиции объяснили поведение полицейского, который в ходе протестной акции 10 августа прошлого года, ударил девушку Дарью Сосновскую в живот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей Татьяну Молоканову.
По словам Молокановой, в полиции объяснили действия полицейского стремлением не допустить противоправных действий. Соответствующее письмо Сосновская получила от столичного МВД, отмечает Ura.ru.
В письме, в частности, отмечается, что акция была несогласованная, а девушка вела себя «эмоционально и агрессивно». По версии МВД, полицейский ударил девушку по ноге и в область живота после того, как она попыталась наступить на упавшую у него дубинку.
Напомним, инцидент произошел 10 августа. После случившегося Сосновская была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Ей диагностировали сотрясение мозга.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Врачи приветствовали отмену ограничений на закупки иностранных лекарств
- Срочнику Шамсутдинову разрешили читать только Коран
- Вопрос ребром. Путин предъявил Зеленскому минские договорённости
- Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за ДТП под Псковом
- Лавров встретился с Помпео в Мюнхене