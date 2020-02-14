В МВД объяснили удар полицейского девушке в живот

14 февраля 202020:14

В полиции объяснили поведение полицейского, который в ходе протестной акции 10 августа прошлого года, ударил девушку Дарью Сосновскую в живот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей Татьяну Молоканову.

По словам Молокановой, в полиции объяснили действия полицейского стремлением не допустить противоправных действий. Соответствующее письмо Сосновская получила от столичного МВД, отмечает Ura.ru.

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В письме, в частности, отмечается, что акция была несогласованная, а девушка вела себя «эмоционально и агрессивно». По версии МВД, полицейский ударил девушку по ноге и в область живота после того, как она попыталась наступить на упавшую у него дубинку.

Напомним, инцидент произошел 10 августа. После случившегося Сосновская была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Ей диагностировали сотрясение мозга.


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