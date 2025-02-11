Росавиация: В Москву из Вашингтона сегодня выполнен разовый технический рейс

В Москву из Вашингтона сегодня был выполнен разовый технический рейс, сообщили в Росавиации.

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В ведомстве отметили, что рейс совершался в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия.

Ранее в ряде СМИ появились публикации о возможном прибытии в Москву спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о прибытии Уиткоффа в Россию, никаких контактов с ним не планируется.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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