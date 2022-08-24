Ройзману изберут меру пресечения 25 августа в Екатеринбурге

Мера пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет озвучена 25 августа в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Ройзмана.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за неуважение к главе МИД Лаврову

О задержании Ройзмана стало известно в срезу. Он задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.

Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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Фото: Twitter // Евгений Ройзман
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