Ройзману изберут меру пресечения 25 августа в Екатеринбурге
24 августа 202222:40
Мера пресечения для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет озвучена 25 августа в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Ройзмана.
О задержании Ройзмана стало известно в срезу. Он задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.
Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru