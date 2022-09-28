Рогозин заявил о готовности возглавить новый федеральный округ
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не отказывался возглавить новый российский федеральный округ. Об этом сообщило издание РБК.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что в России появится Крымский федеральный округ, который возглавит Рогозин. Позже некоторые Telegram-каналы распространили информацию об отказе Рогозина занять этот пост.
«В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — заверил Рогозин.
Ранее зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко заявила, что регион готов оказать помощь новым регионам по вхождению в состав России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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