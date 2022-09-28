В Совфеде назвали сроки интеграции новых территорий
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что процесс интеграции новых территорий, исходя из опыта Крыма, может занять 5-10 лет, сообщает РИА Новости.
По её словам, гораздо быстрее будут решены, в том числе, вопросы соцобеспечения.
«В первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки», - заявила она.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переходный период по интеграции региона в Россию по результатам референдума может занять до пяти лет, сообщает RT.
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