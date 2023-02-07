Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел Шемякина

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram о смерти бывшего старшего офицера Сил специальных операций Александра Шемякина, который ранее попал с ним под обстрел.

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«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций. Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — заявил политик.

Рогозин отметил, что в ростовском военном госпитале после обстрела ждал Шемякина в приемном отделении и подбадривал его, когда тот был еще в сознании.

В конце декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников. Теперь Рогозин вернулся в зону специальной военной операции

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ФОТО: vk.com/rogozin_do
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Рогозин
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