Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел Шемякина

«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций. Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — заявил политик.

Рогозин отметил, что в ростовском военном госпитале после обстрела ждал Шемякина в приемном отделении и подбадривал его, когда тот был еще в сознании.

В конце декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников. Теперь Рогозин вернулся в зону специальной военной операции

