Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел Шемякина
Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram о смерти бывшего старшего офицера Сил специальных операций Александра Шемякина, который ранее попал с ним под обстрел.
«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций. Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — заявил политик.
Рогозин отметил, что в ростовском военном госпитале после обстрела ждал Шемякина в приемном отделении и подбадривал его, когда тот был еще в сознании.
В конце декабря экс-глава Роскосмоса получил ранение в результате обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке, где Рогозин проживал с группой военных советников. Теперь Рогозин вернулся в зону специальной военной операции
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