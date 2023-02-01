Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России
Против России работает вся военная инфраструктура НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, инфраструктура Североатлантического альянса непрерывно действует против России.
«Вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24 на 7 работают в интересах Украины», — отметил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что Москва не может не учитывать «враждебные условия», которые создала НАТО.
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