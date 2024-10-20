Рогозин: Черноморский флот поменял дислокацию из-за беспилотников ВСУ

Черноморский флот РФ вынужденно сменил дислокацию в связи с частыми атаками беспилотников ВСУ. Об этом сообщает издание ««Московский комсомолец» со ссылкой на сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.

Политик рассказал об этом в ходе обсуждения с журналистами изменений способов применения российских систем вооружения за время СВО.

«Он (Черноморский флот РФ – прим. НСН) был вынужден сменить свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали большими мишенями для безэкипажных катеров противника», - уточнил Рогозин.

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Осенью 2023 года в западных СМИ появилась информация о перемещении Черноморского флоты России из Севастополя в Новороссийск. Тогда экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов заметил, что изменение места нахождения российских военных кораблей стало верным решением, так как в таком случае их тяжелее обнаружить.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:СевастопольВСУБеспилотникиЧерноморский Флот РФДмитрий Рогозин

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