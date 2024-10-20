Рогозин: Черноморский флот поменял дислокацию из-за беспилотников ВСУ
Черноморский флот РФ вынужденно сменил дислокацию в связи с частыми атаками беспилотников ВСУ. Об этом сообщает издание ««Московский комсомолец» со ссылкой на сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.
Политик рассказал об этом в ходе обсуждения с журналистами изменений способов применения российских систем вооружения за время СВО.
«Он (Черноморский флот РФ – прим. НСН) был вынужден сменить свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали большими мишенями для безэкипажных катеров противника», - уточнил Рогозин.
Осенью 2023 года в западных СМИ появилась информация о перемещении Черноморского флоты России из Севастополя в Новороссийск. Тогда экс-командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов заметил, что изменение места нахождения российских военных кораблей стало верным решением, так как в таком случае их тяжелее обнаружить.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку
- Роулинг заявила, что дважды отказалась от дворянского титула
- Ушаков назвал нелогичным прием в БРИКС сразу большого количества стран
- Рогозин: Черноморский флот поменял дислокацию из-за беспилотников ВСУ
- Житель Подмосковья расправился с соседом из-за громкой музыки
- Умер актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин
- Карен Хачанов выиграл турнир АТР в Алма-Ате
- Несколько районов Новосибирска остались без света из-за обрыва кабеля
- Маск пообещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию
- На востоке Москвы иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru