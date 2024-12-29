Рогов: ВС РФ штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово
ВС России штурмом взяли административные здания ТЭС в населенном пункте Курахово, расположенном в западной части ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, часть территории ТЭС находится под контролем российских военных. Он также напомнил, что отечественные войска продвинулись более чем на километр западнее, закрепившись на новых позициях.
До этого Рогов говорил, что ВС РФ освободили примерно 90% территории Курахово, вытеснив подразделения ВСУ из восточной, южной и центральной частей населенного пункта.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за неделю ВС России взяли под контроль семь населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru