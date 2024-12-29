Рогов: ВС РФ штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово

ВС России штурмом взяли административные здания ТЭС в населенном пункте Курахово, расположенном в западной части ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, часть территории ТЭС находится под контролем российских военных. Он также напомнил, что отечественные войска продвинулись более чем на километр западнее, закрепившись на новых позициях.