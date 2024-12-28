Семь человек пострадали во время атаки ВСУ по Горловке

Семь человек пострадали во время украинской атаки по Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Потери украинской стороны в Курской области превысили 44 тысячи военных

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Пушилин рассказал, что также в результате обстрела поврежден дом в Никитовском районе города.

Ранее российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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