Семь человек пострадали во время атаки ВСУ по Горловке
28 декабря 202421:28
Семь человек пострадали во время украинской атаки по Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Пушилин рассказал, что также в результате обстрела поврежден дом в Никитовском районе города.
Ранее российские средства ПВО сбили в небе Курской области две украинские ракеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru