Рогов: Требования Порошенко к Трампу и Зеленскому являются клоунадой

Слова о «красных линиях» для президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, о которых говорил бывший украинский лидер Петр Порошенко, являются «клоунадой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

Он считает, что Порошенко делает подобные заявления только для того, чтобы «напомнить о себе» и показать себя как возможную альтернативу Зеленскому. По мнению Рогова, экс-президент Украины понимает, что проигрыш действующего режима неизбежен, поэтому использует подобный ход, чтобы потом «поглубже втоптать Зеленского в грязь».