Рогов сообщил о росте группировки ВСУ на запорожском направлении

За неделю группировка ВСУ увеличилась на 5 тысяч человек. Об этом чиновник сообщил в эфире «Радио России».

Он напомнил, что еще недавно численность украинских войск на запорожском направлении составляла 20 тысяч человек.

При этом линия соприкосновения российских и украинских сил в регионе остается стабильной, обратил внимание представитель администрации области.

ВСУ концентрируют силы для атаки в направлении Херсонской области и Крыма, заявил ранее Рогов. По его словам, противник столкнется с несколькими линиями эшелонированной обороны, передает НСН.

