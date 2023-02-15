Рогов сообщил о росте группировки ВСУ на запорожском направлении

Украинская армия продолжает концентрировать силы на запорожском направлении, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов заявил о скоплении 20-тысячной группировки ВСУ в Запорожской области

За неделю группировка ВСУ увеличилась на 5 тысяч человек. Об этом чиновник сообщил в эфире «Радио России».

Он напомнил, что еще недавно численность украинских войск на запорожском направлении составляла 20 тысяч человек.

При этом линия соприкосновения российских и украинских сил в регионе остается стабильной, обратил внимание представитель администрации области.

ВСУ концентрируют силы для атаки в направлении Херсонской области и Крыма, заявил ранее Рогов. По его словам, противник столкнется с несколькими линиями эшелонированной обороны, передает НСН.

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Фото: telegram.org
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