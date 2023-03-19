Путин: О начале СВО в 2014 году нельзя рассуждать в сослагательном наклонении

«Что касается готовности и целесообразности: знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения, это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны», – заявил российский лидер в интервью, отрывок из которого разместил Павел Зарубин в своем Telegram-канале в воскресенье.



Глава государства также заявил, что за время после 2014 года Россия смогла решить несколько ключевых проблем: обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещения по ключевым направлениям, устойчивости финансовой системы, а также создания гиперзвукового оружия и в целом развития вооруженных сил.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд высказались в том плане, что Минские соглашения в 2014 году были подписаны, чтобы Киев получил время и нарастить силы для возможного конфликта с Москвой. Как отмечает НСН, Путин уже выражал разочарование по этому поводу.





