Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах

Эксперт указал, что украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались, в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос создания ополчения.

«Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем», — подчеркнул Рогов.

Председатель пророссийского движения отметил, что ополченцы должны будут не держать оборону, а сообщить силовикам в случае попытки проникновения посторонних в регион. По словам Рогова, граница РФ «простирается на сотни километров», и на фоне боевых действий неразумно контролировать рубежи лишь при помощи силовых структур.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил доверить охрану границы страны добровольцам, вступившим в народную дружину. По мнению парламентария, таким образом можно обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, пишет Ura.ru.

