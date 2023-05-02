Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт указал, что украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались, в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос создания ополчения.
«Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем», — подчеркнул Рогов.
Председатель пророссийского движения отметил, что ополченцы должны будут не держать оборону, а сообщить силовикам в случае попытки проникновения посторонних в регион. По словам Рогова, граница РФ «простирается на сотни километров», и на фоне боевых действий неразумно контролировать рубежи лишь при помощи силовых структур.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил доверить охрану границы страны добровольцам, вступившим в народную дружину. По мнению парламентария, таким образом можно обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru