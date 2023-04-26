«Пойдут в ближний тыл»: Экс-глава МВД о дружинниках на охране границы России

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с URA.RU, что в России необходимо доверить гражданам, добровольно вступившим в народную дружину, охрану государственной границы. По мнению депутата, это необходимо, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины. Картаполов добавил, что важно принять решение, позволять дружинникам охранять границы или нет, а потом уже создать для этого условия. По мнению Куликова, речь идет о деятельности гражданских лиц в ближнем тылу.

«Гражданские лица без вооружения могут только способствовать охране государственной границы, то есть они будут контролировать ситуацию в так называемом ближнем тылу государственной границы. В советское время были такие люди, которые работали в тесном контакте с пограничными заставами, пограничными отрядами, своевременно информировали о появлении новых или непонятных людей. У многих россиян живут родственники, например, в Харьковской области, как и у украинцев в Белгороде. Раньше жители приграничных регионов ходили друг к другу в гости, сейчас границы закрыты. Безусловно, такие дружинники должны быть, чтобы соответствующие группы пограничных войск могли своевременно принимать меры по проверке и задержанию нарушителей границы. Не думаю, что им доверят без оружия патрулировать контрольно-следовую полосу или линию государственной границы», — сказал Куликов.

Собеседник НСН предположил, как возможная выдача дружинникам оружия может повлиять на криминализацию местного населения.

«Чтобы этого не происходило, есть соответствующие органы надзора и общественность. К тому же, если выбирать между безопасностью и нарушением прав человека, надо отдать предпочтение безопасности хотя бы на время», — подытожил он.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что пограничники, переброшенные с Западной Украины в Артемовск в ДНР, служат как заградотряды и не дают мобилизованным ВСУ отступать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

