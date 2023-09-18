Ранее Шольц назвал вывод войск РФ с территории Украины условием для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта, напоминает Ura.ru.

Как отметил Рогов, освобожденной части Запорожской области следует первой поднять тему «деоккупации» ГДР от ФРГ.

«Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена», — указал Рогов.

По словам председателя пророссийского движения, если Шольц хочет войти в историю как «порядочный политик», ему необходимо вывести войска из «оккупированной» в 1990 году восточной части Германии, пишет «Свободная пресса». Рогов добавил, что канцлер не имеет права выдвигать условия по урегулированию на Украине.

«Шольц и мир – это абсолютно несовместимые вещи. Он может говорить что угодно, но это его личное мнение, которое не касается южнорусских земель», — заключил эксперт.

