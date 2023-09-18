Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине

Ранее Шольц назвал условием начала мирных переговоров вывод российских военных с украинской территории, напоминает RT.

«Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам», — подчеркнул Шеремет.

Как отметил депутат, Шольц несет прямую ответственность за эскалацию конфликта и предательство национальных интересов ФРГ в угоду амбициям США, указывает телеканал «360». По мнению Шеремета, канцлеру следует не «выдвигать условия», а «покаяться» за отправку оружия Киеву и фактическое продолжение курса нацистской Германии на агрессию против славянских народов.

