Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
Условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине — лицемерие, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Шольц назвал условием начала мирных переговоров вывод российских военных с украинской территории, напоминает RT.
«Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам», — подчеркнул Шеремет.
Как отметил депутат, Шольц несет прямую ответственность за эскалацию конфликта и предательство национальных интересов ФРГ в угоду амбициям США, указывает телеканал «360». По мнению Шеремета, канцлеру следует не «выдвигать условия», а «покаяться» за отправку оружия Киеву и фактическое продолжение курса нацистской Германии на агрессию против славянских народов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
- На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
- Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
- Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде
- В Белом доме заявили, что эскалация на Украине навредит безопасности США
- Казахстан рассекретил более 2,4 млн карточек жертв репрессий
- Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Китай главной угрозой
- Эрдоган предложил Маску построить завод Tesla в Турции
- Зеленский исключил завершение конфликта путем передачи территорий
- СМИ: Германия отнимает у Польши источник рабочей силы - беженцев с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru