Рогов рассказал о сценариях ВСУ по форсированию Днепра
Украинские военные могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара, считает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Рогов, Киев может «кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве», если это будет выгодно и принесет «определенные плюшки» от западных партнеров.
«Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — поделился глава движения «Мы вместе с Россией».
При этом Рогов высказал мнение, что попытка форсировать Днепр — «самоубийство и идиотизм», и такие действия не имеют здравого смысла, пишет Ura.ru.
Ранее председатель пророссийского движения заявил, что ВСУ накопили резервы для наступления на Запорожье или Угледар, напоминает телеканал «360».
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