Рогов рассказал о сценариях ВСУ по форсированию Днепра

Украинские военные могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара, считает глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил Рогов, Киев может «кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве», если это будет выгодно и принесет «определенные плюшки» от западных партнеров.

«Поэтому я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — поделился глава движения «Мы вместе с Россией».

При этом Рогов высказал мнение, что попытка форсировать Днепр — «самоубийство и идиотизм», и такие действия не имеют здравого смысла, пишет Ura.ru.

Ранее председатель пророссийского движения заявил, что ВСУ накопили резервы для наступления на Запорожье или Угледар, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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