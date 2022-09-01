До 12 человек из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС
Ряд специалистов из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской атомной электростанции в Украине после инспекции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на станции останутся от 8 до 12 человек.
В миссию вошли примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавил группу экспертов.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.
Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН
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