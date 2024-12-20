Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за транзита газа

По его словам, Братислава помогает Киеву и рассчитывает, что к ней будут относиться таким же образом.

«Почему это должно идти только от нас туда? Если президент Украины Владимир Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт» — написал Фицо.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз, сообщает RT.

