Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях обратился к руководству Украины, пригрозив серьёзным конфликтом в случае блокировки транзита газа через украинскую территорию.

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По его словам, Братислава помогает Киеву и рассчитывает, что к ней будут относиться таким же образом.

«Почему это должно идти только от нас туда? Если президент Украины Владимир Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт» — написал Фицо.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаСловакия

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