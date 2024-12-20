Премьер Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом из-за транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях обратился к руководству Украины, пригрозив серьёзным конфликтом в случае блокировки транзита газа через украинскую территорию.
По его словам, Братислава помогает Киеву и рассчитывает, что к ней будут относиться таким же образом.
«Почему это должно идти только от нас туда? Если президент Украины Владимир Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт» — написал Фицо.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в Евросоюз, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru