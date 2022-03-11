РКН призвал Meta подтвердить данные о разрешении призывов к насилию в отношении РФ
Роскомнадзор (РКН) направил требование американской компании Meta подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в социальных сетях организации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, определенное решение по этому вопросу будет принято вечером 11 марта.
Пожелания смерти и призывы к убийству: Facebook и Instagram разрешают «язык ненависти» в отношении россиян
Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Meta сообщило, что в соцсетях Facebook и Instagram в некоторых странах временно будет разрешено не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и российских солдат. Позже в организации признала, что временно разрешила призывы к насилию, но не в отношении мирных граждан.
Хинштейн добавил, что если эти факты будут подтверждены, Россия будет бороться с компанией не только с помощью правовых инструментов, но и путем возможной блокировки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Столтенберг: НАТО ждет от всех союзников введения санкций против России
- Лукашенко прибыл в Москву
- Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России
- Эксперт назвал лучшие бюджетные автомобили для города
- РКН призвал Meta подтвердить данные о разрешении призывов к насилию в отношении РФ
- Экономист Сакс: Россия легко переживет последствия санкций
- Неопознанный объект упал и взорвался в столице Хорватии
- В Госдуме предложили запретить двойное гражданство «недружественных» стран
- В Лиге безопасного интернета предложили заблокировать YouTube в России
- Путин одобрил передачу войскам ДНР и ЛНР трофейных Javelin и Stinger
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru