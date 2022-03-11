РКН призвал Meta подтвердить данные о разрешении призывов к насилию в отношении РФ

Роскомнадзор (РКН) направил требование американской компании Meta подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в социальных сетях организации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, определенное решение по этому вопросу будет принято вечером 11 марта.

Пожелания смерти и призывы к убийству: Facebook и Instagram разрешают «язык ненависти» в отношении россиян

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Meta сообщило, что в соцсетях Facebook и Instagram в некоторых странах временно будет разрешено не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении граждан России и российских солдат. Позже в организации признала, что временно разрешила призывы к насилию, но не в отношении мирных граждан.

Хинштейн добавил, что если эти факты будут подтверждены, Россия будет бороться с компанией не только с помощью правовых инструментов, но и путем возможной блокировки.

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ФОТО: НСН
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