РКН призвал Meta подтвердить данные о разрешении призывов к насилию в отношении РФ

Роскомнадзор (РКН) направил требование американской компании Meta подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных в социальных сетях организации. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, определенное решение по этому вопросу будет принято вечером 11 марта.