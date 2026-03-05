Песков: Восстановление отношений России и США находится на начальном этапе
5 марта 202616:52
Отношения Москвы и Вашингтона находятся в начальном этапе восстановления. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, текущее состояние можно описать, как «начальный период реанимации» двусторонних связей.
«Вот так вот... не спеша будем идти... действуя целиком и полностью в своих собственных интересах», — отметил он в интервью «Вестям».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США смогут перейти к реализации взаимовыгодных проектов после урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Артисты и поэт»: Создатель «Фишера» рассказал о новом спектакле, Ефремове и Талькове
- Орбан: Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной и победит её силой
- Путин: Российские женщины все чаще берут на себя мужские обязанности
- Камеры не спасут: В России полтора миллиона таксистов работают нелегально
- Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в ЕС будет блокировать помощь Киеву
- «Взломать можно всё»: Как защитить от утечек единый реестр банковских карт россиян
- Политолог назвал дату окончания войны между США и Ираном
- Клименко объяснил, как мессенджер МАХ будет защищать россиян от иностранных мошенников
- Песков объяснил, кто сможет остановить войну на Ближнем Востоке
- Песков: Восстановление отношений России и США находится на начальном этапе