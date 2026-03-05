Песков: Восстановление отношений России и США находится на начальном этапе

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в начальном этапе восстановления. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, текущее состояние можно описать, как «начальный период реанимации» двусторонних связей.

«Вот так вот... не спеша будем идти... действуя целиком и полностью в своих собственных интересах», — отметил он в интервью «Вестям».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США смогут перейти к реализации взаимовыгодных проектов после урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
