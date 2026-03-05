Песков объяснил, кто сможет остановить войну на Ближнем Востоке

Происходящее на Ближнем Востоке - это не война России, и она «не способна её остановить». Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью «Вестям» он объяснил, что остановить эту войну может «только тот, кто её начал».

«Что они, с нашей точки зрения, должны сделать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не получала от Ирана обращений о помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

