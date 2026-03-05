Клименко объяснил, как мессенджер МАХ будет защищать россиян от иностранных мошенников
Герман Клименко заявил НСН, что есть технические базы, через которые будут определять, откуда идет звонок и кто владелец номера.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что появление мессенджера МАХ в других странах не означает, что тысячи иностранных номеров будут снова доступны для мошенников, так как регистрироваться будут реальные, «живые» номера.
Национальный мессенджер МАХ теперь работает в 40 странах, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку: пользователи могут установить приложение и зарегистрироваться в нем, сообщила пресс-служба МАХ. Клименко раскрыл, как МАХ будет защищаться от возможного наплыва киберпреступников.
«Это достаточно просто. Есть технические базы. Я думаю, что когда будут идти эти звонки, будет понятно, кто это. Мы все время забываем, что от Telegram, например, не так много требуется для того, чтобы сотрудничать с Роскомнадзором. Это простая история, которая касается передачи номеров телефонов. Все, кто берет номера за рубежом, дают свои паспортные данные, и в этом плане никаких особых проблем с поиском мошенников обычно не возникает. Вопрос спроса с Telegram, например, он же не в зарубежных номерах телефонов, речь идет о зарубежных легальных номерах телефонов. Все страны достаточно аккуратно подходят к регистрации номеров. Так что с теми странами, с которыми достигнуты договоренности у мессенджера МАХ, там пожалуйста, пусть регистрируются ради Бога», - рассказал он.
Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы, предъявляя паспортные данные через платформу МАХ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
