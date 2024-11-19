РКН ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только после решения суда

Роскомнадзор (РКН) ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl украинской студии GSC Game World в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, сообщили РИА Новости со ссылкой на РКН.

Скандальная игра должна выйти на Xbox Series X|S и ПК 20 ноября 2024 года. Ее разработчики оказывают финансовую поддержку ВСУ, поэтому о ее запрете в РФ предупреждал также депутат Госдумы Антон Горелкин.