РКН ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только после решения суда

Роскомнадзор (РКН) ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl украинской студии GSC Game World в России только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, однако пока его нет, сообщили РИА Новости со ссылкой на РКН.

Скандальная игра должна выйти на Xbox Series X|S и ПК 20 ноября 2024 года. Ее разработчики оказывают финансовую поддержку ВСУ, поэтому о ее запрете в РФ предупреждал также депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Покупать не будем!»: В отрасли призвали к «мягкому» запрету игры S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), то в отношении нее будут приняты серьезные меры.

В свою очередь, эксперт по киберспорту Святослав Пегов ранее заявил НСН, что после возможного запрета игры геймеры рискуют стать спонсорами украинской армии, а это грозит статьей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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