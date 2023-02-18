Риттер: США атакуют любого партнера по НАТО ради выгоды
США готовы ради собственной выгоды атаковать любого союзника по НАТО. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
Как отметил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, Соединенные Штаты являются угрозой номер один для Североатлантического альянса. Риттер подчеркнул, что американская сторона «бесцеремонно атаковала Германию», имея в виду причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам эксперта, США ударили партнеров «ножом в спину», когда ФРГ стала неудобной из-за желания получать доступное топливо из России.
«Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону», — подчеркнул Риттер.
Бывший разведчик считает, что США используют НАТО как инструмент, который сломают в случае необходимости.
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