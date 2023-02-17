В Европарламенте призвали США к ответу за теракты на «Северных потоках»
Депутат Европарламента Мик Уоллес прокомментировал публикацию журналиста Сеймура Херша о причастности США к терактам на газопроводах «Северный поток», передает РИА Новости.
Парламентарий назвал произошедшее преднамеренной террористической атакой на критическую инфраструктуру Европы и призвал США ответить за диверсию. Об этом Уоллес написал в своем Twitter (заблокированная на территории РФ соцсеть).
Он возмутился отсутствием реакции Евросоюза на расследование журналиста Херша, который привел доказательства причастности США и Норвегии к терактам.
«Вы - настоящее посмешище", - сказал политик.
Публикацию Сеймура Херша ранее оценил российский журналист Владимир Познер, пишет НСН.
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