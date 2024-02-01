Песков: Россия надеется, что членство Армении в МУС не повлияет на отношения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит отношениями с Ереваном и надеется и дальше их развивать, сообщает РИА Новости.

Армения с 1 февраля 2024 года станет полноправным членом МУС

По его словам, членство в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом Армении.

«С другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юро, и де-факто на наших двусторонних отношениях», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал ратификацию Арменией Римского статута МУС некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияРоссияДмитрий Песков

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