Песков: Россия надеется, что членство Армении в МУС не повлияет на отношения
1 февраля 202413:46
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит отношениями с Ереваном и надеется и дальше их развивать, сообщает РИА Новости.
По его словам, членство в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом Армении.
«С другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юро, и де-факто на наших двусторонних отношениях», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков назвал ратификацию Арменией Римского статута МУС некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru