Риши Сунак выдвинул кандидатуру на пост премьера Британии

Сунак считает, что Великобритания находится в «глубоком экономическом кризисе».

«Вот почему я претендую на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и сделать это для нашей страны», — заявил кандидат на пост лавы британского правительства от консерваторов.

В июле Сунак ушел в отставку из-за скандалов с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном. Ришу Сунак отказался бороться за «стандарты» политики главы кабмина и выразил надежду, что «правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно», пишет Газета.ru.

Ранее политолог Малек Дудаков прокомментировал отставку британского премьера Лиз Трасс и перспективы ее приемников.

«Кандидатов в преемники Трасс великое множество – от Бена Уоллеса и Пенни Мордонт до Риши Сунака и даже Бориса Джонсона, которому прочат большое возвращение в политику. Но у всех из них возникнут те же проблемы, которые потопили премьерство Трасс – вытащить Британию из кризиса они не смогут. Поэтому и следующий технический кабинет министров вряд ли долго удержится у власти. Легитимность у него будет околонулевая, а рейтинги на фоне энергокризиса – катастрофически низкими. Ясно одно: с Трасс покончено, но до катарсиса нынешней политической драмы в Лондоне еще далеко», - заявил эксперт.



