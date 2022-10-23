Риши Сунак выдвинул кандидатуру на пост премьера Британии
Экс-канцлер британского Казначейства Риши Сунак принял решение баллотироваться на выборах премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Twitter политика.
Сунак считает, что Великобритания находится в «глубоком экономическом кризисе».
«Вот почему я претендую на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и сделать это для нашей страны», — заявил кандидат на пост лавы британского правительства от консерваторов.
В июле Сунак ушел в отставку из-за скандалов с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном. Ришу Сунак отказался бороться за «стандарты» политики главы кабмина и выразил надежду, что «правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно», пишет Газета.ru.
Ранее политолог Малек Дудаков прокомментировал отставку британского премьера Лиз Трасс и перспективы ее приемников.
«Кандидатов в преемники Трасс великое множество – от Бена Уоллеса и Пенни Мордонт до Риши Сунака и даже Бориса Джонсона, которому прочат большое возвращение в политику. Но у всех из них возникнут те же проблемы, которые потопили премьерство Трасс – вытащить Британию из кризиса они не смогут. Поэтому и следующий технический кабинет министров вряд ли долго удержится у власти. Легитимность у него будет околонулевая, а рейтинги на фоне энергокризиса – катастрофически низкими. Ясно одно: с Трасс покончено, но до катарсиса нынешней политической драмы в Лондоне еще далеко», - заявил эксперт.
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