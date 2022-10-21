Телеграм: Ростуризм сливают, англичанку провожают
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его положение
В среду на заседании Совбеза Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В восьми приграничных с Украиной регионах России введен средний уровень реагирования. В Центральном и Южном федеральным округах введен уровень повышенной готовности, в остальных регионах – базовый. Главы субъектов получили дополнительные полномочия в сфере усиления безопасности.
Кроме того, президент России объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, главой которого назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Мэру Москвы Сергею Собянину Путин поручил координацию работы регионов по повышению безопасности.
«Русский декаданс» пишет о том, что означает военное положение:
«Кремль уже опубликовал указ о введении военного положения. В нем прописано, что в период действия военного положения могут применяться меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. "О военном положении". А это значит, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей власти смогут ввести комендантский час, ограничить движение транспортных средств, изымать у граждан имущество. Солидная часть мер по факту уже была введена ранее: военная цензура, запрет забастовок, временное отселение жителей».
«ВРУБ» соглашается, что фактически для новых регионов России ничего не меняется:
«По факту в 4 новых регионах и так действовали нормы военного времени, зато в других субъектах России должно стать больше порядка и адекватного реагирования на возникающие угрозы. Указ дает право на исключительные меры при необходимости».
«Всевидящее око» проводит аналогии:
«Итак, у нас теперь есть Специальный координационный совет, который обеспечит синхронизацию действий федеральных властей во всем, что касается обеспечения СВО – от обмундирования до логистики. И специальная рабочая группа Госсовета, которую возглавит Собянин. Она будет заниматься гражданской обороной в регионах. С одной стороны, эти механизмы аналогичны тем, которые работали в пандемию – что хорошо, потому что схема взаимодействия уже отработана и не будет вводиться "с колес". С другой, отчасти это нас отсылает к практикам Великой Отечественной, когда руководство тоже осуществлялось через чрезвычайные органы – ГКО и ВГК. У них, разумеется, были другие и функции, и полномочия, и задачи, да и контекст был иным, однако историческая преемственность общих принципов там, где эти принципы хорошо себя показали, с учетом современных реалий – дело исключительно благое».
«Едрёная Правда Z» комментирует заявление московского мэра:
«Панику в Москве вовремя отменил Сергей Семенович. Сейчас никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Все задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться городскими службами. Это делается и так, ежедневно, в обычном режиме. После указа президента примут меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. Короче говоря, просто станет ЕЩЕ безопаснее. Только и всего».
«АДЕКВАТ Z» пишет о своевременности принятых решений:
«Сразу стало понятно, почему военное положение введено сейчас, а не сразу по окончании процедур приема новых регионов, чего ожидали многие. Потому что вводится оно не само по себе, а в глубокой увязке с комплексом прочих мер в масштабе всей страны, предварительная проработка которых – дело далеко не одного дня. И по готовности пакета в целом он незамедлительно в работу и запускается. Сделан важнейший организационный шаг в деле подчинения интересам победы всей текущей и перспективной активности органов исполнительной власти».
Херсон и его эвакуация
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут вывезены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.
Вот что написал сам Владимир Сальдо в своем канале:
«Наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег. Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, Правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Об этом специально заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. Прошу всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров, Херсонская область остается под надежной защитой российской армии. Наше дело правое. Мы это знаем, и это знает наш враг. И победа будет за нами».
«Мейстер» надеется, что план сработает:
«Готовность властей Украины для достижения своих целей пойти на любые военные преступления в доказательствах давно не нуждается. Тот факт, что западные кураторы Украины настроены на войну "до последнего украинца" тоже давно подтвержден. При этом Украина уже применяет все средства, от ракетных обстрелов до терактов, в том числе для целенаправленного истребления мирных жителей. И есть все основания полагать, что планы Киева разрушить плотину Каховской ГЭС и организовать аварийный сброс воды с других водохранилищ могут быть реальными. Еще более реальны массированные обстрелы города. Сделанное на этом фоне главой администрации области Владимиром Сальдо предложение жителям Херсона выехать в другие регионы России – вполне объяснимо и должно гарантировать сохранение их жизней при любом развитии событий, что бы там в Киеве ни придумали. Остается только пожелать, чтобы наша армия смогла обеспечить безопасность тех, кто останется, и возможность как можно скорее вернуться домой для тех, кто уедет».
Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе, заявил, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС.
«Логика Маркова» комментирует намерения Киева:
«Зеленский планирует взорвать Каховскую плотину, чтобы вот так затопить Херсон и вообще берега Днепра, где стоят российские войска. Если бы у Зеленского было ядерное оружие, он уже выпросил бы у Вашингтона ударить ядерным оружием по России. Нет преступления, которое они не были бы готовы совершить на Украине».
«Правый Григоров» отмечает характерную особенность киевских террористов:
«Зеленский фактически подтвердил намерение Украины взорвать дамбу Каховской ГЭС, затопить Херсон и территории в низовьях Днепра. Украина как государство-террорист отличается от всех остальных террористов тем, что обычно террористы сами берут на себя ответственность за теракты, а Украина всегда возлагает ответственность за теракты на сторону, против которой проводятся теракты. Западу как империи лжи это очень нравится. "Евреи сами сожгли себя в Освенциме". Это, конечно, пилотаж выше Геббельса».
«338» пишет о катастрофических потерях Украины в Херсонской области:
«Сообщают, что поля херсонщины усеяны металлобрухтом и обильно завалены трупами противника. Завалены так, как этого не было в Николаевской области по марту, когда из-за ошибок одних деятелей героями пришлось становиться другим. Посмертно. Маятник качнулся в другую сторону – теперь противник несет потери, изрядные потери. По сути, закидывая поля трупами. Ни о каком переломе или "исчерпании хохла и его сил" речи не идет – противника еще слишком много. Для зелибобы человеческая жизни ничего не стоят, как и для Залужного – так, одним юнитом больше, одним меньше. Дошутились про семечки и удобрения. Сами стали удобрениями и родственников своих удобрениями сделали. Из Винницы или Тернополя этого не видно, а потому шуточки и война в комментариях цены не имеют. Но жатва идет, ее промежуточные результаты – в Херсонской области Российской Федерации».
Регионы и их мобилизация
Некоторые российские регионы выполнили план по частичной мобилизации, в других мобилизационные действия продолжаются.
«Мюсли вслух» комментируют поручение президента установить денежное довольствие для мобилизованных граждан в размере не менее 195 тысяч рублей в месяц:
«Чтобы оценить размер денежного довольствия, сравним его со средней зарплатой. По данным Росстата, в июле 2022 средняя зарплата по РФ составляла 62 200 рублей. Таким образом, жалованье мобилизованного примерно равно 3 средним зарплатам. Рискнем предположить, что большинство призванных под знамена в мирной жизни зарабатывали меньше, ближе к средней зарплате. Если же в регионе, откуда призывник пошел в армию, установлены дополнительные выплаты, то совсем неплохо получается. Тяготы и лишения воинской службы государство готово оплатить».
Политолог Дмитрий Фетисов считает, что сумма выплат мобилизованным говорит о многом:
«Выплаты мобилизованным составят порядка 60 млрд руб. в месяц. Даже без учета дополнительных трат это очень серьезная нагрузка на бюджет. Похоже, что в Кремле имеют план окончить СВО в ближайшее время. Наблюдаем».
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывает, что отсрочку от мобилизации получили новые категории мужчин:
«Дорогие друзья, с начала частичной мобилизации мы получили тысячи обращений от родителей о необходимости расширить круг лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка. Сегодня наша страна нуждается в защите, и мы гордимся нашими воинами. Вместе с этим в совершенствовании нуждается и нормативная база мобилизации. Президент отметил необходимость внесения соответствующих корректив, которые не были учтены своевременно. Мы обратились в Правительство России, обсудили данную ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений уже нашли поддержку. Так, согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленным в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении: трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью; ребенка с паллиативным статусом. Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении».
«Доктор Z прописал» подчеркивает важность поддержки семей мобилизованных:
«Разносторонняя поддержка семей мобилизованных – одна из важнейших задач. И не только для государства, но для всего общества. Речь в том числе и о психологической поддержке. А потому можно только приветствовать инициативу Российского Красного Креста, который в рамках акции #МЫВМЕСТЕ проводит набор волонтеров-психологов. Они будут оказывать психологическую помощь на горячей линии и в чат-боте, а также проводить индивидуальные и групповые сеансы по психосоциальной поддержке. Разумеется, речь о людях с профильным образованием, дополнительное обучение будет организовано специалистами РКК».
В четверг Владимир Путин и Сергей Шойгу проверили процесс подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. «Друид» комментирует:
«Владимир Путин, посетив вместе с Сергеем Шойгу мобилизованных на полигоне в Рязанской области, продемонстрировал доверие министру обороны и послал четкий сигнал для тех, кто пытается посеять смуту. Консолидация и баланс элит – приоритет для Верховного главнокомандующего, тем более в условиях попыток извне разодрать страну изнутри. Решать накопившиеся проблемы придется всем вместе, неся коллективную ответственность перед народом».
Ростуризм и его упразднение
Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции переданы Минэкономразвития.
«Темник» отмечает, что решение не стало неожиданным:
«Помним, слухи о конце Ростуризма ходили в 2019 году. Тогда Дмитрий Медведев заявил о решении в большей степени сконцентрировать управление туристическими делами в Минэкономразвития. В этой оптике Ростуризм казался ненужным придатком. Но он продолжал существовать. Последним гвоздем в крышку гроба агентства стало сентябрьское заседание Госсовета по развитию туризма. Губернаторы жаловались на плохую структуру управления отрасли. Выяснилось, что Ростуризм не выполнял функции "единого окна". Да и Владимир Путин на заседании дал понять, что ради повышения эффективности можно убрать лишнее».
«Набережная, д.2» допускает, что Ростуризм стал первой ласточкой:
«Ростуризм, вероятно, стал пионером в оптимизации структуры федеральных органов власти. Минэк объяснил его упразднение необходимостью консолидации усилий и ресурсов. Если исходить из этого принципа, то вслед за Ростуризмом можно ждать дальнейшей оптимизации госаппарата. Надо сократить количество чиновников и снизить расходы на бюрократический аппарат».
«RIA_Kremlinpool» пишет об активности главы упраздненного ведомства:
«Ростуризм упразднили через месяц после дискуссии между его руководителем Зариной Догузовой и вице-премьером Дмитрием Чернышенко на совете по нацпроектам у Путина. Поводом для спора стало предложение повысить уровень ведомства до министерского. Тогда Путин поручил разобраться и представить предложения. Догузова придумала туристический кэшбек и активно продвигала отрасль в СМИ и соцсетях. Спикер СФ Матвиенко недавно публично поддерживала теперь уже бывшую главу Ростуризма, отметив ее активность: "она уже, извините за сленг, всех достала о том, что надо развивать туризм, включая руководство страны"».
Одновременно с упразднением Ростуризма появились новости о возможной ликвидации «Роснано». «Толстые люди в просторных футболках» шутят:
«В связи с упразднением Роснано и Ростуризма будет создано новое ведомство – НаноТуризм. Вышел из дома, вынес мусор, вот и попутешествовал».
Лиз Трасс и её отставка
В четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку.
Политолог Александр Кынев пишет об установленном Трасс рекорде:
«Есть рекорд! Самый короткий срок премьерства в истории Великобритании. Самоуверенность в сочетании с отсутствием ума (образование это не ум) творят чудеса. 45 дней новый рекорд. Прежний рекорд держался 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность».
«Банкста» злорадствует:
«После увольнения министра финансов Великобритании британский таблоид Daily Star запустил на YouTube-канале прямую трансляцию с вопросом: "сможет ли премьер-министр Великобритании Лиз Трасс продержаться дольше, чем салат латук?" В итоге салат латук продержался дольше, чем премьер».
Политолог Андрей Гусий подчеркивает, что англичане планировали организовать внутриполитическую нестабильность в России, а организовали ее у себя:
«Когда Запад закладывал санкции под Россию, прокачивал протест и предпринимал еще ряд решений – как раз вот такой чехарды и пытались добиться, разлада внутри власти и управления, постоянных корректировок пути страны. Это путь хаоса. Интересно, что получилось с точностью наоборот. Сейчас времена не те, чтобы устраивать кадровую чехарду на критических должностях, накануне зимы и кризиса. Наверное, отложенные решения Кремля по определенным кандидатам – верное решение. Впрочем, следующий премьер-министр тоже не будет сторонником России – это у них такой национальный курс».
«Старушка Англия» подводит итоги короткого правления Трасс:
«Фунт и инфляция установили очередной антирекорд. Фондовый рынок обвалился на 500 миллиардов. В парламенте и правительстве хаос. Миграционная проблема не решена. Доля шотландцев, желающих независимости, увеличилась. Протесты и забастовки в стране продолжаются. <…> Понятно, что дальше так продолжаться не может. Государству придется уменьшать расходы и повышать налоги, о чем недавно объявил канцлер. С высокой долей вероятности планы по повышению военных расходов столкнутся с суровой реальностью и претерпят изменения в сторону уменьшения».
Политолог Малек Дудаков не завидует преемнику Трасс:
«Кандидатов в преемники Трасс великое множество – от Бена Уоллеса и Пенни Мордонт до Риши Сунака и даже Бориса Джонсона, которому прочат большое возвращение в политику. Но у всех из них возникнут те же проблемы, которые потопили премьерство Трасс – вытащить Британию из кризиса они не смогут. Поэтому и следующий технический кабинет министров вряд ли долго удержится у власти. Легитимность у него будет околонулевая, а рейтинги на фоне энергокризиса – катастрофически низкими. Ясно одно: с Трасс покончено, но до катарсиса нынешней политической драмы в Лондоне еще далеко».
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