Телеграм: Ростуризм сливают, англичанку провожают

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В среду на заседании Совбеза Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В восьми приграничных с Украиной регионах России введен средний уровень реагирования. В Центральном и Южном федеральным округах введен уровень повышенной готовности, в остальных регионах – базовый. Главы субъектов получили дополнительные полномочия в сфере усиления безопасности.

Кроме того, президент России объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, главой которого назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Мэру Москвы Сергею Собянину Путин поручил координацию работы регионов по повышению безопасности.

«Русский декаданс» пишет о том, что означает военное положение:

«Кремль уже опубликовал указ о введении военного положения. В нем прописано, что в период действия военного положения могут применяться меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. "О военном положении". А это значит, что на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей власти смогут ввести комендантский час, ограничить движение транспортных средств, изымать у граждан имущество. Солидная часть мер по факту уже была введена ранее: военная цензура, запрет забастовок, временное отселение жителей».

«ВРУБ» соглашается, что фактически для новых регионов России ничего не меняется:

«По факту в 4 новых регионах и так действовали нормы военного времени, зато в других субъектах России должно стать больше порядка и адекватного реагирования на возникающие угрозы. Указ дает право на исключительные меры при необходимости».

«Всевидящее око» проводит аналогии:

«Итак, у нас теперь есть Специальный координационный совет, который обеспечит синхронизацию действий федеральных властей во всем, что касается обеспечения СВО – от обмундирования до логистики. И специальная рабочая группа Госсовета, которую возглавит Собянин. Она будет заниматься гражданской обороной в регионах. С одной стороны, эти механизмы аналогичны тем, которые работали в пандемию – что хорошо, потому что схема взаимодействия уже отработана и не будет вводиться "с колес". С другой, отчасти это нас отсылает к практикам Великой Отечественной, когда руководство тоже осуществлялось через чрезвычайные органы – ГКО и ВГК. У них, разумеется, были другие и функции, и полномочия, и задачи, да и контекст был иным, однако историческая преемственность общих принципов там, где эти принципы хорошо себя показали, с учетом современных реалий – дело исключительно благое».

«Едрёная Правда Z» комментирует заявление московского мэра:

«Панику в Москве вовремя отменил Сергей Семенович. Сейчас никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Все задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться городскими службами. Это делается и так, ежедневно, в обычном режиме. После указа президента примут меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. Короче говоря, просто станет ЕЩЕ безопаснее. Только и всего».

«АДЕКВАТ Z» пишет о своевременности принятых решений:

«Сразу стало понятно, почему военное положение введено сейчас, а не сразу по окончании процедур приема новых регионов, чего ожидали многие. Потому что вводится оно не само по себе, а в глубокой увязке с комплексом прочих мер в масштабе всей страны, предварительная проработка которых – дело далеко не одного дня. И по готовности пакета в целом он незамедлительно в работу и запускается. Сделан важнейший организационный шаг в деле подчинения интересам победы всей текущей и перспективной активности органов исполнительной власти».

