НАТО примет многолетний пакет помощи Украине
Союзники на июльском саммите НАТО в Вильнюсе примут многолетний пакет помощи Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Tagesspiegel.
По словам генерального секретаря, такая поддержка должна привести Киев к стандартам НАТО.
«С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО», — указал Столтенберг.
Также во время саммита блок планирует повысить ряд целевых показателей для стран-членов и договориться об увеличении расходов на оборону.
Встреча НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru