НАТО примет многолетний пакет помощи Украине

Союзники на июльском саммите НАТО в Вильнюсе примут многолетний пакет помощи Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Tagesspiegel.

Во Франции предложили принять Украину в НАТО после завершения конфликта

По словам генерального секретаря, такая поддержка должна привести Киев к стандартам НАТО.

«С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО», — указал Столтенберг.

Также во время саммита блок планирует повысить ряд целевых показателей для стран-членов и договориться об увеличении расходов на оборону.

Встреча НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг

Горячие новости

Все новости

партнеры