США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи

США дополнительно предоставят Украине $1,3 млрд помощи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.

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«Мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — добавил глава Госдепа в ходе Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 государства.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство может потратить на поставки вооружений Киеву еще $6 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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