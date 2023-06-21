США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи
21 июня 202312:19
США дополнительно предоставят Украине $1,3 млрд помощи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает ТАСС.
«Мы инвестируем около $520 млн на восстановление энергетики», — добавил глава Госдепа в ходе Конференции по восстановлению Украины с участием представителей 61 государства.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство может потратить на поставки вооружений Киеву еще $6 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru