США предоставят Украине дополнительно $1,3 млрд помощи

Движение на железной дороге в Крыму в районе Феодосии восстановлено В Госдуму внесен законопроект о возврате перехода на летнее время В Белоруссии начались мобилизационные учения с военными комиссариатами Руководитель Клуба Моряков-подводников Санкт-Петербурга, советник губернатора по вопросам флота Игорь Курдин рассказал, что могло произойти с батискафом, который сейчас ищут в Атлантике