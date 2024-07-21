РИА Новости: ВСУ ежедневно теряют до 2500 человек на фронте

Ежедневно на фронте ВСУ теряют от 1,6 тысячи до 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

По его словам, это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ сложно набрать необходимое количество бойцов и быстро восполнить потери среди них.

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Леонков также рассказал, что на Украине резко сократился срок обучения служащих, и теперь он составляет три недели. Военный эксперт считает, что такая обстановка приводит к тому, что бойцам ВСУ приходится сдаваться в плен.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине мобилизуют 90% ограниченно годных граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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