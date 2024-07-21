РИА Новости: ВСУ ежедневно теряют до 2500 человек на фронте

Ежедневно на фронте ВСУ теряют от 1,6 тысячи до 2,5 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

По его словам, это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ сложно набрать необходимое количество бойцов и быстро восполнить потери среди них.