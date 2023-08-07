РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует предложить возобновление мирных переговоров для скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.
Ранее Эрдоган сообщил, что Путин посетит Турцию в августе, напоминает Ura.ru. В Кремле заявили, что главы двух государств условились в ближайшее время определиться по месту и срокам переговоров, в повестке — отношения РФ и Турции, Украина, зерновая сделка.
«Господин президент (Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — указал источник.
По его словам, Турция выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров. Источник подчеркнул, что Эрдоган — единственный мировой лидер, пользующийся «искренним доверием» президентов России и Украины, сообщает РЕН ТВ. Как отметил собеседник агентства, турецкий лидер «делает все» для установления мира в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru