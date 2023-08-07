РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин посетит Турцию в августе, напоминает Ura.ru. В Кремле заявили, что главы двух государств условились в ближайшее время определиться по месту и срокам переговоров, в повестке — отношения РФ и Турции, Украина, зерновая сделка.

«Господин президент (Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — указал источник.

По его словам, Турция выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров. Источник подчеркнул, что Эрдоган — единственный мировой лидер, пользующийся «искренним доверием» президентов России и Украины, сообщает РЕН ТВ. Как отметил собеседник агентства, турецкий лидер «делает все» для установления мира в регионе.

