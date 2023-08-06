СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 7 августа с правительством зерновую сделку и предстоящий визит российского коллеги Владимира Путина, сообщила газета Star.
Также на заседании речь пойдет об экономическом плане, который будет ориентирован на иностранные инвестиции.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента России и Турции условились в ближайшее время определиться по месту и по срокам встречи. В повестке переговоров значатся двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю» как образец дипломатического успеха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru