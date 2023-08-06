СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина

Также на заседании речь пойдет об экономическом плане, который будет ориентирован на иностранные инвестиции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента России и Турции условились в ближайшее время определиться по месту и по срокам встречи. В повестке переговоров значатся двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

Ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю» как образец дипломатического успеха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

