РФПИ: Публикация о срыве переговоров России и Германии по «Спутнику V» - фейк

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», - говорится в комментарии РФПИ.

В Фонде сообщают, что «вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны».

Ранее 9 мая издание Bild со ссылкой на рабочую группу при минэкономики ФРГ сообщило, что переговоры Москвы и Берлина о закупках российского препарата «Спутник V» оказались под угрозой срыва из-за того, что Европейское агентство лекарственных средств как регулятор предъявляет повышенные требования для получения одобрения российско-немецкой сделки.

