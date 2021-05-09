РФПИ: Публикация о срыве переговоров России и Германии по «Спутнику V» - фейк
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг публикацию издания Bild о тупике в переговорах между Россией и Германией по поводу поставок в Берлин российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V». В РФПИ считают, что с помощью размещенной в СМИ информации пытаются не допустить российскую вакцину на рынок Европы.
В РФПИ утверждают, что переговоры России и ФРГ о поставках отечественной вакцины Германии продолжаются.
«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», - говорится в комментарии РФПИ.
В Фонде сообщают, что «вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны».
Ранее 9 мая издание Bild со ссылкой на рабочую группу при минэкономики ФРГ сообщило, что переговоры Москвы и Берлина о закупках российского препарата «Спутник V» оказались под угрозой срыва из-за того, что Европейское агентство лекарственных средств как регулятор предъявляет повышенные требования для получения одобрения российско-немецкой сделки.
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