РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН

По мнению Небензи, это нарушение правил. Он считает, что если Зеленский не может прибыть в США самостоятельно, в таком случае Украина должна послать для очного участия другого представителя.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

