РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН
Россия выступает против трансляции видеовыступления украинского лидера Владимира Зеленского в ходе Генассамблее ООН. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».
По мнению Небензи, это нарушение правил. Он считает, что если Зеленский не может прибыть в США самостоятельно, в таком случае Украина должна послать для очного участия другого представителя.
Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
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