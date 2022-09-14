РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН

Россия выступает против трансляции видеовыступления украинского лидера Владимира Зеленского в ходе Генассамблее ООН. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».

Генсек ООН Гутерреш провел телефонный разговор с Путиным

По мнению Небензи, это нарушение правил. Он считает, что если Зеленский не может прибыть в США самостоятельно, в таком случае Украина должна послать для очного участия другого представителя.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры