Генсек ООН Гутерреш провел телефонный разговор с Путиным

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Как уточнил глава администрации ООН, темой беседы стала ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и экспорт удобрений из России, в том числе аммониевых в рамках «зерновой сделки».

Кроме того, была затронута тема направления миссии ООН для установления причин гибели украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке на территории ДНР.

Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, что делать с зерном – актуальная тема. Запрет на экспорт формально снят, но действуют запреты по заходу российских кораблей в порты. Вскоре могут возникнуть и другие проблемы в этом плане.

