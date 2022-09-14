Генсек ООН Гутерреш провел телефонный разговор с Путиным
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Как уточнил глава администрации ООН, темой беседы стала ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и экспорт удобрений из России, в том числе аммониевых в рамках «зерновой сделки».
Кроме того, была затронута тема направления миссии ООН для установления причин гибели украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке на территории ДНР.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, что делать с зерном – актуальная тема. Запрет на экспорт формально снят, но действуют запреты по заходу российских кораблей в порты. Вскоре могут возникнуть и другие проблемы в этом плане.
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