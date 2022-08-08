Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно распоряжению главы государства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, в состав делегации вошли 10 человек, в том числе заместитель главы МИД Сергей Вершинин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Главой делегации российский лидер назначил министра иностранных дел РФ, постоянного члена Совета безопасности РФ Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси пропустил официальный ужин министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) из-за возможного присутствия на нём Лаврова.
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