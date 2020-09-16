РФ выдаст кредит Белоруссии в два этапа
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кредит для Белоруссии в 1,5 млрд долларов будет предоставлен республике в два этапа. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Минфина, в текущем году будет выделен 1 млрд долларов, еще 500 млн долларов Белоруссии направят в 2021 году. Первый трансфер планируется осуществить за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, а второй – за счет межгоскредита.
Силуанов отметил, что предоставление кредит начнется, когда будут внесены соответствующие законодательные поправки.
О том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд договорились президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко во время визита последнего в Россию.
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