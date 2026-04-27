РФ ответила на 20-й пакет санкций ЕС расширением списка лиц с запретом на въезд
Российские власти расширили список граждан стран Евросоюза, которым запрещён въезд в страну. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.
Отмечается, что решение было принято в ответ на 20-й пакет антироссийских санкций, утверждённый ЕС.
«Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в список попали представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и других европейских государств. Также въезд в РФ запретили лицам, которые придерживаются враждебных по отношению к России позиций и голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.
Ранее в Министерстве коммерции Китая указали, что Пекин не намерен оставлять без ответа включение предприятий КНР в 20-й пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
